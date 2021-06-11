В СКО начато строительство маслоэкстракционного завода

Будет создано свыше 200 постоянных рабочих мест.

О начале строительства сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Дан старт строительству нового маслоэкстракционного завода в СКО. Новое предприятие сможет перерабатывать 370 тысяч тонн масличных культур в год. ТОО "Маслодел" вкладывает 15 млрд тг. инвестиций. Будет создано свыше 200 постоянных рабочих мест, - написал он на своей странице в соцсетях.

Маслозавод будет обеспечен сырьем, поскольку СКО регион является лидером в стране по производству масличных культур. Ежегодно засевается 1 млн га - это треть всех площадей в республике.

Запустив новый завод, мы сможем перерабатывать львиную долю маслосемян в регионе. Также на предприятии будут получать высокопротеиновые кормодобавки: жмых и шрот, которые сейчас завозятся из других регионов, - добавил Кумар Аксакалов.

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