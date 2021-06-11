Жанболат Мамай рискует стать ответчиком в международном суде

Из-за высказываний Мамая из Казахстана может уйти крупный инвестор.

В распоряжении редакции zakon.kz имеется официальное заявление главы компании Eurobus и партнера FalconEurobus Томаса Кристиана Сейца. В своем обращении он выразил недоумение по поводу распространенной Мамаем информации в отношении алматинского завода по производству электроавтобусов.

В своем видеосюжете господин Мамай буквально заявил, что производственные площади нашей компании – это гараж, где на китайские автобусы приклеивают логотип "Eurobus". Суть заявлений свидетельствует о том, что данный человек абсолютно не разбирается в производстве и международных инвестициях, - отмечает Томас Кристиан Сейц.

Между тем, Eurobus – мультинациональная компания со штаб-квартирой в Берлине. Она занимается производством современных экологичных электроавтобусов. Заводы компании есть в Германии, Китае и Казахстане.

На строительство завода в Алматы Eurobus инвестировал в 2018 году 7 млрд тенге, еще 4 млрд было вложено в автобусный парк. Создано более 200 рабочих мест. На алматинском предприятии собрано 25 электроавтобусов, до конца года планируется выпуск еще 250. Автобусами производства FalconEurobas в мегаполисе уже перевезено более 3 млн пассажиров.

Хочу особо отметить, что наше производство нацелено не только на казахские города, но и на экспорт в страны ЕАЭС и Европы, что очень важно для экономики Казахстана. Мы не просто продаем экологичные автобусы, но, в первую очередь, налаживаем их поставку для казахских парков по лизингу, чтобы партнеры могли привлечь новые инвестиции, - говорится в заявлении Томаса Кристиана Сейтца.

По словам главы Eurobus, это дает акиматам возможность экономить затрачиваемые на покупку автобусов бюджетные деньги, ограничившись субсидированием перевозки пассажиров.

Г-н Сейтц отмечает, что решение по строительству завода в Алматы было принято после тщательного анализа. Изначально у руководства Eurobus стоял выбор между Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Узбекистаном. Изучив страны СНГ, в компании оценили политическую стабильность и благоприятный инвестклимат Казахстана, наличие здесь действенной системы защиты зарубежных вложений.

Еще раз выражу свое недоумение тем, что господин Мамай, не зная никаких деталей, озвучивает и распространяет совершенно недостоверную информацию, вводя общественность в заблуждение в отношении деятельности наших предприятий. Такими действиями можно добиться только ухода иностранных инвесторов из Казахстана в другие страны, которые активно борются за инвестиции, рабочие места, налоги, технологии, - заявляет глава Eurobus.

Он подчеркнул, что его компания заинтересована в добросовестном сотрудничестве и поддерживает распространение достоверной и подтвержденной информации о ее деятельности.

В этой связи хочу заявить, что в случае непонимания со стороны Жанболата Мамай, мы, с целю устранения репутационных рисков, будем вынуждены обратиться в международные судебные органы, - сказано в обращении Томаса Кристиана Сейтца.

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