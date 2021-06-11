Двух мужчин подозревают в изнасиловании женщины в лесу в ЗКО

Подозреваемые были судимы за кражи и грабежи.

В лесополосе в районе одного из дачных обществ изнасиловали 32-летнюю женщину, передает zakon.kz.

Женщина проходила в вечернее время по тропинке вдоль лесополосы, в то время как задержанные распивали там спиртные напитки. Один из них, заметив женщину, подбежал к ней, схватив ее за горло, он силой затащили ее в лес и вдвоем они надругались на ней. После чего угрожая и применяя физическое насилие заставили выпить спиртное. Они запугали женщину, что, если она обратится в полицию, они найдут ее и отомстят. Женщине удалось убежать от насильников, но, попав домой, она некоторое время находилась в состоянии шока и не сразу обратилась в полицию. Обратилась она ближе к часу ночи, следственно оперативной группой был осуществлен выезд на место происшествия, после чего через три часа подозреваемые были задержаны в одном из дворов дома, где они продолжали распивать спиртное, – рассказал об инциденте порталу "Мой город" официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Уголовное дело, возбужденное по статье 120 ч.2 УК РК "Изнасилование" в отношении 33-летнего жителя Бурлинского района и 46-летнего жителя Уральска, находится в следственном производстве. Подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее они были судимы за кражи и грабежи.

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