Вуз, как семейный бизнес. Что думают в МОН?

Министр Аймагамбетов считает, что в управлении вузов главное не кто учредитель, а какое там содержание обучения.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос по поводу того, будут ли приниматься меры, если отдельные люди будут делать из государственных вузов семейный бизнес, передает корреспондент zakon.kz.

Не буду скрывать, я видел это видео. В целом, я считаю, что любое развитое общество считается развитым настолько, насколько развиты в них институты, в том числе это и социальные институты, это политические институты и такие институты как средства массовой информации. В этом плане я считаю, что очень хорошо, когда СМИ активно и очень детально разбирается в проблематике. Исследует ту или иную проблему. Поэтому здесь, конечно, не могу ничего сказать против. Асхат Аймагамбетов

При этом он считает, что в управлении вузов главное не кто учредитель, а какое там содержание обучения.

Что касается реакции, надо сказать о том, что эти вузы были созданы и существуют достаточно давно. Поэтому комментировать и давать им какую-то оценку я не могу и не хотел бы. Самое главное - мы должны смотреть не на то, кто является учредителем. Мы должны смотреть на то, какое там содержание обучения, и насколько качественное обучение предоставляет тот или иной вуз. Мы приветствуем, когда приходят инвестиции в образование, пусть открывают детские сады, пусть открывают школы, вузы и колледжи. Но для нас самым главным является именно то, что все это должно соответствовать высоким стандартам качества. Асхат Аймагамбетов

Ранее СМИ публиковали видео, в котором говорилось, что из 130 вузов, которые имеются в Казахстане, большинство принадлежат бывшим министрам, высокопоставленным лицам или их родственникам.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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