Тело мужчины найдено рядом с железной дорогой в Алматы

Тело доставлено в городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Рядом с железной дорогой в Турксибском районе Алматы найдено тело мужчины, передает zakon.kz.

Сообщение в полицию поступило от машиниста локомотива, который пожаловался на устойчивый запах разложения. Прибыв на место, полицейские за забором на заброшенном участке, в кустарниках обнаружили тело. Документы находились при нем. Ему 49 лет, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Как уточняется, эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили.

Тело мужчины доставлено в городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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