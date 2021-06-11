Долю зеленой энергетики доведут до 15% в Казахстане

По состоянию на 2020 год данный показатель составил 3%, в 2022 году планируется его удвоить до 6%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел седьмое заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским союзом, сообщает zakon.kz.

По данным primeminister.kz, рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии, перехода РК к низкоуглеродной экономике, а также потенциал сотрудничества в процессе декарбонизации.

Также сообщается, что обсуждены вопросы трансформации экономики и повышения энергоэффективности Казахстана, разработки Концепции низкоуглеродного развития РК до 2050 года, создания системы торговли выбросами парниковых газов и др.

В декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год данный показатель составил 3%, в 2022 году планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%. Аскар Мамин

Глава Правительства подчеркнул, что рамках разрабатываемого национального проекта "Зеленый Казахстан" планируется реализовать меры по достижению Целей устойчивого развития ООН, включая доступную и чистую энергию, устойчивые города и сообщества, ответственное потребление и производство.

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который соответствует принципам и стандартам стран ОЭСР и вступит в силу 1 июля текущего года. В стране увеличиваются государственные и частные инвестиции в развитие "зеленой экономики", в том числе возобновляемую энергетику, эффективное водопользование и рациональное использование других природных ресурсов.

Премьер-министр призвал послов Европейского союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.

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