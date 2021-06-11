Останки погибших воинов-казахстанцев переданы родным в Нур-Султане

Мероприятие прошло в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК.

В Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана состоялось мероприятие с участием родственников воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщает zakon.kz.

По данным Минобороны РК, благодаря усилиям поисковиков, вернулись из безвестности уроженец Каркаралинского района Карагандинской области Рапых Шамишев и красноармейцы Камен Жуманов, Толсубай (Толебай) Жумабеков, призванные Коргалжинским районным военным комиссариатом в феврале 1942 года. Они будут перезахоронены на родной земле.

Мой отец, Шамишев Рапых, родился в 1912 году. В 1942 году его призвали из военкомата Каркаралинского района. Мне тогда было четыре года, а моему брату - два. По словам мамы, пришли из военкомата, и ночью мой отец ушел на войну. Мы плакали. Когда сказали, что его нашли, я не верила, думала, перепутали, наверное, как это так, спустя столько времени. дочь солдата Еркеш Шамишева

Останки были обнаружены российским поисковым отрядом "Пионер" в ходе международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт-2021". В Казахстан они доставлены бортом военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил РК.

К нам ежемесячно поступают до 10 обращений родных и близких по поиску погибших и пропавших без вести. Мы ведем тесную работу с поисковыми отрядами Казахстана и России, поддерживаем связь с военкоматами в поисках родственников бойцов, найденных на территории Российский Федерации. сотрудник поисково-экспедиционного отдела Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Асем Канапина

Поисками воинов, которые в годы войны были призваны из Казахстана и пропали без вести, активно занимается общественное объединение "Atamnyn Amanaty".

Сегодняшнее мероприятие - это итог огромной работы большого количества людей, организаций. В первую очередь Министерств обороны Казахстана и России и поискового отряда "Пионер". председатель ОО "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев

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