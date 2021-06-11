Германия с 1 июля отменит все ограничения на поездки в определенные страны

С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что с 1 июля будут отменены все ограничения на поездки в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек в течение недели не превышает показателя 200 случаев, передает zakon.kz.

Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру, - приводит ТАСС слова Мааса.

Также он отметил, что "опасность, которую представляет вирус и его мутации, далеко не миновала". Поэтому власти Германии рекомендуют не совершать поездки в страны с высоким риском заражения COVID-19.

Путешествие с умом и проницательностью - таков девиз этого лета, - заключил Маас.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 39,5 млн немцев (47,5% населения), полностью привиты более 20 млн (24,8%). Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

По данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 2440. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей Германии. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 102 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 687.

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