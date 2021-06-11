Time разместил на обложке Байдена с Путиным "в глазах"

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На обложке Путин отражается на солнцезащитных очках Байдена.
Американский еженедельный журнал Time удивил новой обложкой, на которой разместил Джо Байдена с отражением Владимира Путина в солнцезащитных очках президента США, передает zakon.kz.
Напомним, Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле "Ла Гранж".
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По сообщению Кремля, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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