Крупная авария с участием автобуса и пяти машин произошла в Алматы

Госпитализированы пять человек.

Крупная авария с участием шести транспортных средств, повлекшая госпитализацию пяти человек, произошла в Алматы, на пересечении улиц Шашкина и Тимирязева, передает корреспондент zakon.kz.

Со слов водителя одной из машин-участниц ДТП, по улице Тимирязева в западном направлении двигались два автомобиля - Rav4 и Hyundai Accent. В это время на разрешающий сигнал светофора по улице Шашкина вышел пешеход. Чтобы не сбить пешехода, водители обеих машин начали маневрировать.

В ходе этих маневров водитель Hyundai Accent резко повернул и врезался в Rav4, отчего водитель Rav4 потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и врезался в три автомобиля, направлявшиеся в восточном направлении, и в этот самый момент, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

Это были Mitsubishi Lancer, Lexus RX и Chevrolet. Hyundai Accent, вытолкнув на встречную полосу Rav4, далее въехал в пассажирский автобус №30.

В результате ДТП пострадали три водителя, один пассажир и один пешеход. Госпитализированы пять человек.

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