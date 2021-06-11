Как будет проходить вручение аттестатов 11-классникам в Казахстане

МОН РК рекомендует проводить вручение аттестатов отдельно для каждого класса.

Торжественное вручение аттестатов казахстанским выпускникам 11 классов пройдет с 12 по 14 июня, сообщает zakon.kz.

Как рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, мероприятия состоятся на открытом воздухе.

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Глава МОН РК отметил, что школам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер санитарной безопасности, масочного режима, дистанции не менее 1-1,5 метра между участниками мероприятия с нанесением разметки на территории школы и участие не более одного из родителей или законных представителей.

Кроме того, Министерство образования и науки РК рекомендует проводить вручение аттестатов отдельно для каждого класса. Торжественное вручение аттестатов начнется в 10:00, продолжительность – 40 минут на каждый выпускной класс. Интервал между мероприятиями – не менее 20-30 минут. пресс-служба МОН РК

После завершения торжественной части планируется участие выпускников в акциях "День добрых дел", "От доброго сердца детям", "Пайдалы іс – өзіңе ырыс", "Туған елге тағзым", в экологическом десанте "Аялайық табиғатты бәріміз!" с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Мы с пониманием отнеслись к желанию выпускников 11 классов увидеть друг друга, получить напутственные слова учителей, а также аттестаты об окончании школы в торжественной обстановке. Но важно, чтобы теперь каждая школа держала на контроле вопрос соблюдения мер безопасности. Также хочу еще раз напомнить о том, что не допускается сбор денежных средств на проведение мероприятий, в том числе, организацию выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях. Асхат Аймагамбетов

По данным МОН РК, 2020-2021 учебный год завершают около 154 тыс. выпускников 11 (12) классов.

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