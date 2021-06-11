Вышел новый клип Иманбека

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Об этом Imanbek сообщил на своей странице в соцсети.
Вышел новый клип казахстанского диджея и музыканта Иманбека Зейкенова (Imanbek) с англо-норвежским музыкальным продюсером и диджеем Аланом Уокером, сообщает zakon.kz.
Об этом Imanbek сообщил на своей странице в Instagram.
Погнали. Официальный клип Sweet Dreams уже на канале Alan Walker в YouTube, - написал он.
Видеоролик, который опубликован на YouTube-канале Алана Уокера, за 30 минут уже набрал более 145 тыс. просмотров.
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