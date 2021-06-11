Жители Уральска борются за сохранение рощи с краснокнижными животными

Через рощу планируют провести дорогу и возвести жилые комплексы.

Жители Уральска борются за сохранение уникального уголка природы - рощи с краснокнижными животными, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", через рощу планируют провести дорогу и возвести жилые комплексы.

Наш город больше не зеленый, - с грустью говорят жители Уральска.

В конце 2020 года появилась новость о строительстве домов и дороги на территории рощи. Новый проект горожанам представил акимат.

Активисты, которые нашли нестыковки в документах, встали на защиту природы.

По словам журналиста, участника экологического движения "Зеленый фронт" Златы Удовиченко, существует масса документов.

Я знаю четыре или пять документов, касающихся генплана развития Уральска. В них разная информация. Где-то есть парк, где-то нет парка, где-то на карте есть дорога, больше нет нигде дороги. Мне кажется, что чиновники сами сейчас начали путаться, на какой документ им правильней опираться. Злата Удовиченко

Отмечается, что в этом природном парке обитают краснокнижные животные, растения и птицы.

В том году проводился "кантри-кросс" на велосипедах, уже второй. Бегают бегуны летом. Даже дорожки не надо асфальтировать, итак хорошо бегается. житель Уральска Николай Журавлев

Эта часть нашего города, уникальная в своей первозданности, должна быть сохранена. Застраивать ее какими-то ни было домами, дорогами не нужно, она должна оставаться такой, какой она есть. житель Уральска Сергей Быков

Сообщается, что перевалочная роща сейчас находится в ведении территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Но экологи опасаются того, что если землю передадут в собственность акимата, то она может попасть в частные руки. С активистами согласны и специалисты.

В правилах благоустройства, принятых в 2013 году, написано, что вся жилая застройка на 50-60% должна содержать зеленые насаждения, но эти нормативы не выдерживаются в плане строительства. Мы не видим новых парков и скверов. Поэтому понимаем, что город Уральск уже не такой "зеленый". председатель областного эколого-географического общества Дархан Сариев

Генплан развития Уральска пока не утвержден, но в акимате уверены, что строительство малой кольцевой дороги необходимо.

В генплане и парк есть. Этот вопрос будет выноситься на общественное слушание. Если жители будут против, это не случится. заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев

На вопрос: "Если земли все же будут переданы акимату, они не будут передаваться никаким частным лицам?" замакима ответил, что "в планах этого нет".

Чиновники – это такая сменяющаяся каста людей. Во всяком случае, за себя я отвечаю, - сказал Кульбаев, отвечая на вопрос, может ли он обещать, что земля не будет передана в частные руки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!