Два смертельных наезда на пешеходов произошли в Алматы

Пешеходы скончались на месте происшествия.

В Алматы произошли два смертельных наезда на пешеходов, передает корреспондент zakon.kz.

Первый наезд на пешехода произошел на пересечении улиц Толе би-Брусиловского.

Со слов водителя Mitsubishi Montero, он проехал перекресток и через 10 метров на дорогу выбежала девушка. Он не успел среагировать, сбил ее и протащил несколько метров, после чего остановился.

В результате наезда девушка 1993 года рождения получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист, которые выясняют все подробности наезда.

Второй наезд произошел по ул. Саги Ашимова, ниже ул. Азаттык, при движении на север.

Сотрудники дорожной полиции по записям с камеры видеонаблюдения установили, что мужчина стоял возле столба без обуви. После - он решил перейти дорогу, споткнулся и упал на проезжую часть. Мужчина на дороге пролежал некоторое время. Сперва мимо проехал один автомобиль, который объехал мужчину. Водитель второго автомобиля, который проезжал мимо лежащего на дороге мужчины, остановился. В это время на север по ул. Саги Ашимова на высокой скорости ехало третье авто, которое проехалось по мужчине. Следом за ним по мужчине проехалось и другое авто.

От полученных травм мужчина 1957 года рождения скончался на месте, а водитель скрылся в неизвестном направлении.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист, которые выясняют все подробности наезда. Сотрудники отдела розыска ищут виновника.

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