Группа туристов попала в беду на Чарыне

Жертв и пострадавших нет.

В Алматинской области группа туристов не могла выбраться из Чарынского каньона, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДЧС, 11 июня около 20:00 при мониторинге соцсетей было установлено, что группа туристов не может выбраться из Чарынского каньона. Об этом сообщил гражданин Т.Марасулов через свой аккаунт в Instagram.

Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и ГНПП "Чарынский каньон". Около 20:30 было установлено, что данные туристы (семь человек - все взрослые) на двух единицах техники самостоятельно выехали из Малого каньона, находящегося на территории ГНПП "Чарынский каньон" в Кегенском районе Алматинской области и убыли в Алматы. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве уточнили, что 11 июня на территории Малого Чарынского каньона произошел склоновый сток, вызванный осадками в виде дождя.

Других отдыхающих, за исключением семи человек, там не было. пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как напомнили в областном ДЧС, ранее население было оповещено об объявленном в Алматинской области штормовом предупреждении.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных в горах Алматинской области 10-11 июня ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. (...) 11 июня в Алматинской области в горных районах ожидается сильный дождь, - говорилось в сообщении РГП "Казгидромет".

Также в ДЧС Алматинской области сообщили, что на основании штормовых предупреждений РГП "Казгидромет" от 11 июня, 12 июня в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также местами в Алматинской области ожидается ливневый дождь, местами - гроза, град, ветер северо-восточный, порывы ветра при грозе до 25 м/с. В связи с прогнозом сильных дождей в период с 11 по 12 июня в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются формирования склоновых стоков и подъема уровня воды на реках. Вместе с этим, местами сохраняется пожароопасность.

Ведомство призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли двое. Ими оказались учитель и ученица. Пострадали шестеро, четверо из них госпитализированы.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК. Это "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

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