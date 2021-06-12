Италия разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Первый гол на Евро – 2020 был в свои ворота. Это впервые за историю чемпионата.

Долгожданный чемпионат Евро – 2020 наконец стартовал. Сборная Италии "в одну калитку" вынесла сборную Турции, сообщает zakon.kz.

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Оркестр итальянской полиции, легендарный тенор Андреа Бочелли, воздушные гимнасты, и все это в присутствии зрителей, которых на футбол в Европе не пускали больше года – в таких условиях на римской арене "Стадио Олимпико" прошло открытие финальной стадии Евро-2020.

А затем там же начался матч открытия турнира, в котором сошлись представители группы А – сборные Турции и Италии. Дебютные встречи на крупных турнирах зачастую проходят в вязкой и скучной борьбе – уж больно велика цена ошибки в подобных играх.

Не стало исключением и начало противостояния "скуадры адзурры" и "янычар". Несмотря на то, что итальянцы считались формальными гостями в этой игре, они с первых минут по-хозяйски захватили инициативу, но свое давление материализовать в забитые мячи или хотя бы голевые моменты никак не могли. Но после перерыва это был уже совсем другой футбол – яркий и результативный, правда, только в исполнении одной стороны – итальянской.Огорчить турецкого голкипера итальянцам удалось только во втором тайме, причем за них это сделали соперники: защитник "янычар" Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота.

После пропущенного гола турки заметно сникли, а вдохновленная успехом "скуадра адзурра", напротив, стала действовать еще активнее. Чиро Иммобиле удвоил преимущество сборной Италии, и стало понятно, что победу в этом матче она уже не упустит. Более того, под занавес встречи команда Роберто Манчини довела свое преимущество до крупного – 3:0, это сделал Чиро Иммобиле.

В субботу, 12 июня, на Евро-2020 состоятся три игры: Уэльс – Швейцария (группа А), Бельгия – Россия и Дания - Финляндия (группа В).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Уэльс – Швейцария: победа Уэльса - 4.7, победа Швейцарии - 2.0, ничья - 3.2.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Бельгия – Россия: победа Бельгии - 2.03, победа России - 4.4, ничья - 3.3.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Дания - Финляндия: победа Дании - 1.35, победа Финляндии - 11.5, ничья - 5.1.

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