В интервью NBC Путин высказался о заявлении Байдена, что он "убийца"

Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени, - Владимир Путин.

Росийский лидер Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал о своей реакции на слова своего коллеги Джо Байдена, что "Путин — убийца", сообщает zakon.kz.

Президент России отметил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес.

Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени. Владимир Путин

Путин добавил, что, хотя использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит.

Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение, - указал российский лидер в ответ на перечисление корреспондентом лиц, ответственность за гибель которых ряд западных СМИ пытается возложить на российское государство. - Вы упомянули людей, которые действительно погибли в разное время и по разным причинам от рук разных лиц.

Он также сообщил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что полное интервью российского лидера покажут 14 июня.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой "кто как обзывается, тот так и называется". По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

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