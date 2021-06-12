Чиновника в Мангистауской области оштрафовали за самоуправство

Судебный акт вступил в законную силу. Апелляционная жалоба чиновника оставлена без удовлетворения

Руководитель управления земельных отношений Мангистауской области привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, передает zakon.kz.

В сообщении прокуратуры области, говорится, что на него был наложен штраф.

В ходе надзорной деятельности установлено, что руководитель Управления земельных отношений Мангистауской области, присвоив себе полномочия уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и суда, принял решение о приостановлении действий контрактов на недропользование в отношении четырех субъектов бизнеса. пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Постановлением Специализированного административного суда города Актау от 27 апреля 2021 года он признан виновным по статье 173 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На него был наложен административный штраф в размере 204 190 тенге.

Судебный акт вступил в законную силу. Апелляционная жалоба чиновника оставлена без удовлетворения

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