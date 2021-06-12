Количество заразившихся КВИ в Казахстане превысило 400 тысяч

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 286,

в городе Алматы – 124,

в городе Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 52,

в Актюбинской области – 19,

в Алматинской области – 50,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 80,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 35,

в Павлодарской области – 42,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 12.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 387 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 292,

в городе Алматы - 221,

в городе Шымкенте - 76,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 61,

в Алматинской области - 40,

в Атырауской области - 24,

в ВКО - 97,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 99,

в Карагандинской области - 195,

в Костанайской области - 105,

в Кызылординской области – 9,

в Мангыстауской области - 35,

в Павлодарской области - 53,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 35.

Всего в стране выздоровело 375 457 человек от COVID-19

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