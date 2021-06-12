Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Количество заразившихся КВИ в Казахстане превысило 400 тысяч

Фото: The Brown Identity 12 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 286,
  • в городе Алматы – 124,
  • в городе Шымкенте – 29,
  • в Акмолинской области – 52,
  • в Актюбинской области – 19,
  • в Алматинской области – 50,
  • в Атырауской области – 48,
  • в ВКО – 85,
  • в Жамбылской области – 19,
  • в ЗКО – 80,
  • в Карагандинской области – 174,
  • в Костанайской области – 34,
  • в Кызылординской области – 13,
  • в Мангистауской области – 35,
  • в Павлодарской области – 42,
  • в СКО – 16,
  • в Туркестанской области – 12.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 387 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 292,
  • в городе Алматы - 221,
  • в городе Шымкенте - 76,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 40,
  • в Атырауской области - 24,
  • в ВКО - 97,
  • в Жамбылской области - 5,
  • в ЗКО - 99,
  • в Карагандинской области - 195,
  • в Костанайской области - 105,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангыстауской области - 35,
  • в Павлодарской области - 53,
  • в СКО - 0,
  • в Туркестанской области - 35.

Всего в стране выздоровело 375 457 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что надеть на пляж этим летом
Туристы столкнулись с дефицитом проездных билетов на Алаколь