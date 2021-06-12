Количество заразившихся КВИ в Казахстане превысило 400 тысяч

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 286,
- в городе Алматы – 124,
- в городе Шымкенте – 29,
- в Акмолинской области – 52,
- в Актюбинской области – 19,
- в Алматинской области – 50,
- в Атырауской области – 48,
- в ВКО – 85,
- в Жамбылской области – 19,
- в ЗКО – 80,
- в Карагандинской области – 174,
- в Костанайской области – 34,
- в Кызылординской области – 13,
- в Мангистауской области – 35,
- в Павлодарской области – 42,
- в СКО – 16,
- в Туркестанской области – 12.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 387 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 292,
- в городе Алматы - 221,
- в городе Шымкенте - 76,
- в Акмолинской области - 40,
- в Актюбинской области - 61,
- в Алматинской области - 40,
- в Атырауской области - 24,
- в ВКО - 97,
- в Жамбылской области - 5,
- в ЗКО - 99,
- в Карагандинской области - 195,
- в Костанайской области - 105,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангыстауской области - 35,
- в Павлодарской области - 53,
- в СКО - 0,
- в Туркестанской области - 35.
Всего в стране выздоровело 375 457 человек от COVID-19
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