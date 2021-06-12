Президент США Джо Байден заблудился в ресторане на саммите G7

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Ситуацию в итоге спасла первая леди США, которая нашла своего мужа и забрала со злополучной веранды под смех представителей СМИ.
Президент США Джо Байден "заблудился" в ресторане во время саммита G7, проходящего в британском Корнуолле, сообщает zakon.kz.
Видео растерянного президента опубликовал телеканал ITV News.
На кадрах видно, как Байден заходит на веранду заведения к журналистам, а затем останавливается и осматривается.
Журналисты заметили замешательство Байдена и обратились к нему с вопросом: "Как проходит саммит в Корнуолле?" Он оценил переговоры как "очень хорошие" и снова стал оглядываться. Ситуацию в итоге спасла первая леди США, которая нашла своего мужа и забрала со злополучной веранды под смех представителей СМИ.
В среду, 9 июня, Джо Байден отправился в первое турне по Европе в качестве американского лидера. В рамках своего путешествия он примет участие в саммите G7, встретится с представителями НАТО и проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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