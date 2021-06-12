Коронавирус в РК: как выглядит матрица оценки эпидситуации

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне только Нур-Султан.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
В "красной" зоне: город Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зелёной" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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