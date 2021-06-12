Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Коронавирус в РК: как выглядит матрица оценки эпидситуации

Фото: avito.ru 12 июня 2021, 08:57

В "красной" зоне только Нур-Султан.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: город Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зелёной" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Почему на феминисток так косо поглядывают
Прокачиваем интимные мышцы и не только в транспорте и в офисе