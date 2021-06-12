За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 17 казахстанцев

Лечение от КВИ продолжают получать 21 698 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 июня, сообщает zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 21 698 человек (–20 607 КВИ+ и 1091 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 008 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 690 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии –517 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести – 107 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 72 пациентов.

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