Казахстанская каратистка завоевала лицензию на Олимпийские игры

В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место.

Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай завоевала олимпийскую лицензию, сообщает zakon.kz.

Квоту она завоевала на проходящем в Париже мировом квалификационном турнире, передает Olympic.kz.

В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место. "Серебро" позволило ей принести в актив #teamKZ лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Ранее лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно завоевал Дархан Асадилов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!