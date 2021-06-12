Казахстанская каратистка завоевала лицензию на Олимпийские игры

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В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место.
Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай завоевала олимпийскую лицензию, сообщает zakon.kz.
Квоту она завоевала на проходящем в Париже мировом квалификационном турнире, передает Olympic.kz.
В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место. "Серебро" позволило ей принести в актив #teamKZ лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Ранее лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно завоевал Дархан Асадилов.
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