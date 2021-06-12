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Казахстанская каратистка завоевала лицензию на Олимпийские игры

Фото: kzvesti.kz 12 июня 2021, 10:20

В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место.

Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай завоевала олимпийскую лицензию, сообщает zakon.kz.

Квоту она завоевала на проходящем в Париже мировом квалификационном турнире, передает Olympic.kz.

В отборочных соревнованиях в весовой категории до 55 кг Молдир заняла второе место. "Серебро" позволило ей принести в актив #teamKZ лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Ранее лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно завоевал Дархан Асадилов.

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