Без согласия населения строить не будем – власти о проблемных объектах в Алматы

В управлении городского планирования и урбанистики отреагировали на возмущения.

В акимате Алматы ответили на возмущение жителей нескольких ЖК, которые выступают против строительства возле их домов новых высоток. Глава управления городского планирования и урбанистики заявил, что со следующей недели вступают в силы правила, в которых написано: без согласия населения строить такие объекты больше не будут, передает zakon.kz.

Ранее жители жилого комплекса "Abay 130", который находится в Бостандыкском районе, выступили против строительства многоэтажки вблизи их дома. По их словам, сначала там планировали построить двухэтажный бизнес-центр, но потом застройщик передумал и начал строить 12-этажное здание.

В управлении городского планирования и урбанистики отреагировали на возмущения.

Проект не противоречит действующим нормативно-техническим требованиям, но застройщикам даны рекомендации пересмотреть решение и представить его на повторное рассмотрение. глава управления Алмасхан Ахмеджанов

Второй проблемный объект расположен в Медеуском районе. Ранее стало известно, что здесь планируют осуществить пробивку проспекта Назарбаева. Жители домов, которые подпадают под снос, выступили против такой инициативы. К примеру, накануне, 11 июня, они перегородили дорогу для строительной техники.

Ахмеджанов говорит, что по этому проекту все материалы соответствуют требованиям действующего законодательства. Но застройщик неправильно организовал дорожное движение и будет теперь за это наказан.

Они должны были сделать обособленный въезд, произвести демонтаж существующих гаражей. С сегодняшнего дня мы приостановили действие предпроектных разрешительных документов для последующего выяснения всех обстоятельств о неисполнении эскизных решений, которые были ранее согласованы, - рассказал глава управления.

Есть и третий проблемный объект. Жители недовольны тем, что на территории теннисного корта, который находится вдоль реки Большая Алматинка, собираются построить ЖК из семи 12-этажных зданий. Оказалось, что застройщик даже не обращался в управление за разрешением на строительство.

О том, что он хочет строить многоквартирный ЖК на данной территории, мы даже не знали, потому что это рекреационная зона, водоохранная полоса, а также эта зона предусмотрена для отдыха населения. Мы по данному объекту пока информацией не располагаем, но точно могу заверить, что разрешения мы не давали. Если будет обращение, то без согласия населения данный объект строительству не подлежит, - прокомментировал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы.

Еще один проблемный объект находится по проспекту Гагарина. Жители ЖК "Gagarin Park" и ЖК "Комфорт" – против строительства 13-этажной высотки между их домами. Изначально на пустыре должны были создать парковую зону, но позже хозяин участка решил возвести высотку. Жители не один месяц поднимали этот вопрос и накануне вышли на митинг против уплотняющей застройки.

Ахмеджанов рассказал, что владелец участка не обращался к властям за разрешением.

Проектная документация не согласована. Вчерашний митинг населения по нежеланию, чтобы данная территория застраивалась, принят нами во внимание. Будем отрабатывать теперь в соответствии с действующим законодательством. Без согласия населения никакого разрешения для дальнейшей реализации проекта не будет, - заявил он.

Также чиновник рассказал, что со следующей недели вступают в силу новые правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города. В этих правилах написано, что при планировании строительства нужно проводить общественные обсуждения, соблюдать генплан, обеспечивать естественную проветриваемость города и защищенность от шума, соблюдать градостроительный и высотный регламент и другие.

Также застройщику придется учитывать шаговую доступность детских садиков, школ, поликлиник, пункт полиции и т.д. Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.

Впредь новые здания не будут строиться без согласования с населением.

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