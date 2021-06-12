Почти сотню нарушений ПДД успел совершить костанаец за два месяца

И насобирал штрафов на пару миллионов тенге.

Житель Костаная в течение двух месяцев почти сто раз нарушил правила дорожного движения, разъезжая на своем авто, передает zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В ходе патрулирования в Костанае остановлена автомашина марки "Ваз 2109" под управлением 20-летнего местного жителя, у которого автоматическими средствами фиксации, начиная с 8 апреля, зафиксировано 96 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы выписали нарушителю предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 1 миллион 969 тысяч тенге.

Также обнаружилось, что автомобилем управлял шофер, не имеющий водительских прав и страхового полиса. Возбуждено административное производство. "Ваз" доставлен на специализированную стоянку акимата г. Костанай.

Еще один нарушитель был задержан рудненскими полицейскими.

9 июня 2021 года остановлена автомашина марки "Ваз 2115" под управлением 24-летнего водителя, у которого с 10 апреля зафиксировано 37 нарушений ПДД. Мужчине выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 743 тысячи 835 тенге. Машина также на специализированной стоянке акимата г.Рудного.

По словам исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Костанайской области полковника полиции Негмета Исмагулова, в регионе проводится большая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Максимально используются технические средства фиксации правонарушений.

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