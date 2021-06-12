Пункты пропуска на границе с Китаем временно закроют

Это связано с тем, что китайская сторона будет праздновать "Дуань-У" (праздник драконьих лодок).

Автомобильные пункты пропуска "Нұр Жолы" и "Достык" на казахстанско-китайской государственной границе закроют, сообщает zakon.kz.

Они не будут функционировать 14 июня 2021 года, передает пресс-служба КНБ РК.

Это связано с тем, что китайская сторона будет праздновать "Дуань-У" (праздник драконьих лодок).

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 3 автомобильных ("Нур Жолы", "Достык", "Бахты") через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.

Сообщаем для предварительной корректировки маршрутов передвижения грузовых транспортных средств через указанные пункты пропуска. пресс-служба КНБ РК

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