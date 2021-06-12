Я еще вернусь - мурал с Елбасы в Алматы закрасили

Приложение zakon.kz
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Вместо лица Нурсултана Назарбаева на стене появилась надпись на белом фоне: I'll be back... и цифры – 01.
Мурал с изображением Первого Президента Нурсултана Назарбаева на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева в Алматы кто-то закрасил, сообщает zakon.kz.
Вместо портрета Елбасы на стене появилась надпись на белом фоне: "I'll be back..." и цифры – "01".
И то, и то можно трактовать двояко.
Прежняя надпись гласила: Elbasy forever young.
Кто закрасил мурал – неизвестно. Возможно сам художник.
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