Ситуацию с "Яндекс.Такси" прокомментировали в экономическом суде Алматы

Отмечается, что решение не вступило в законную силу и о принудительном исполнении речь не идет.

В экономическом суде города Алматы отреагировали на материалы в СМИ, касающиеся "Яндекс.Такси", сообщает zakon.kz.

Ранее появились сообщения о том, что информационные услуги, связанные с заказами "Яндекс.Такси" в Казахстане, должны быть прекращены решением суда. В том числе, речь шла о приложении "Яндекс Go".

В экономическом суде отметили, что решение не вступило в законную силу и о принудительном исполнении речь не идет.

9 мая текущего года, судом было рассмотрено дело по иску ТОО G. к компании "Яндекс.Такси" связанное с правом интеллектуальной собственности на использование полезной модели – автоматизированная служба заказа такси, в связи с выдачей такого патента МЮ Республики Казахстан. пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда города Алматы

В рамках рассмотрения дела, суд не ограничивал деятельность компании. Обеспечительных мер не принималось.

В пресс-службе сервиса Яндекс.Go прокомментировали решение экономического суда города Алматы, касающееся патентного спора. В компании подчеркнули, что данное судебное решение не блокирует работу "Яндекс.Такси" в Казахстане.

Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора – компания подает апелляцию, - сообщили в пресс-службе.

Корреспондент zakon.kz обратился за комментариями к члену комитета МСБ президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимуру Жаркенову. Юрист отметил, что удивлен возникновением данного прецедента.

На первый взгляд это похоже на некий троллинг, люди действительно с какими-то рейдерскими намерениями оформили на себя права интеллектуальной собственности. При этом еще рано делать выводы, те же самые нормы преждепользования тоже никто не отменял. Очень надеюсь на справедливое решение, но в данном случае ситуация выглядит странно, а решение очень сомнительно, - прокомментировал Тимур Жаркенов.

Кроме того, эксперт рассказал, что на данный момент в Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект по введению изменений в области интеллектуальной собственности в стране.

Я являюсь членом рабочей группы. Обычно такие вопросы поднимаются на уровне парламента, но насколько я знаю, эта тема пока там не затрагивалась, - сообщил Жаркенов.

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