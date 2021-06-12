Собчак спародировала Бузову во МХАТе

Также Ксения исполнила песню на мотив композиции Бузовой "Мало половин".

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак выпустила пародию на театральное выступление певицы и ведущей Ольги Бузовой, сыгравшей певицу кабаре Бэллу Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", сообщает zakon.kz.

Ироничное видео Ксения разместила в своем YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".

Спектакль Эдуарда Боякова посвящен молодости Иосифа Сталина.

По сюжету пародии идет репетиция сцены из спектакля, во время которой режиссер объясняет роль Бузовой. Согласно его "гениальному" замыслу, певица предстает в образе "огня на заводе", который должен потушить Сталин ведром воды. Сама Собчак сыграла Бузову, от неумелых действий которых стонет режиссер.

Собчак-Бузова извивается, как пламя, вокруг вождя народов, а Сталин в это время поливает героиню спектакля водой.

"Оля, ты огонь на заводе! Ты, скорее, кто угодно, чем певица! Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе!", - кричит режиссер, заставляя актрису дергаться и обнимать Сталина.

Затем Собчак исполнила песню на мотив композиции Бузовой "Мало половин".

Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил. спела Собчак о Сталине

В финале Бузова-Собчак обнимает играющего Сталина актера и томно объявляет: "Я самая знаменитая женщина этой страны, и я спасу Сталина, потому что мои люди всегда со мной!". В этот момент Ксения складывает пальцы сердечком, как это обычно на публике делает Бузова.

Поклонники неоднозначно отреагировали на подобный пост, некоторые из них заявили, что у Ксении Собчак совершенно нет оригинальности и она хейтится на том, что на сегодняшний день на слуху. Выступление Ольги Бузовой произвело настоящий резонанс в Сети. Билеты на спектакль были полностью раскуплены и их сложно было приобрести даже у перекупщиков. Многие звезды шоу-бизнеса и артисты театра, а также кино выступили со своими возмущениями в адрес режиссера, который утвердил на роль певицу. Они ссылались на отсутствие опыта и таланта.

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