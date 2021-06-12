12 человек пострадали при стрельбе в американском Остине

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Задержан ли преступник - неизвестно.
В городе Остин американского штата Техас, несколько человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным, передает zakon.kz.
Сотрудники департамента полиции Остина работают в центре города в связи со стрельбой. Несколько пострадавших с травмами. полиция в Twitter
Экстренные службы уточнили, что пострадали 12 человек.
Полиция просит не приближаться к 6-ой улице.
Задержан ли преступник - неизвестно.
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