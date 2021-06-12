Разработана диета, защищающая от коронавируса

Выяснилось, что что у людей, которые придерживались растительной или морской диеты, вероятность тяжелой инфекции понижалась более чем на половину.

Американские ученые пришли к выводу, что растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития умеренной или тяжелой инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ленту.

Исследователи проанализировали данные о 2884 заразившихся COVID-19 врачей и медсестер, работающих во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. Они прошли онлайн-опрос, который проводился в период с июля по сентябрь 2020 года, где назвали частоту употребления различных продуктов питания за предыдущий год. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Все разнообразие диет было разделено на несколько основных групп, включая растительную (больше овощей, бобовых, орехов и меньше птицы, красного и переработанного мяса), пескетарианскую (с добавлением рыбы и морепродуктов), а также с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Около 568 респондентов заявили, что у них были симптомы, соответствующие инфекции COVID-19, или же положительный мазок на инфекцию. 2316 опрошенных заявили, что у них не было никаких симптомов или подозрений на коронавирусную инфекцию.

Из 568 случаев в 138 сообщалось об умеренном или тяжелом течении COVID-19, в остальных случаях симптомы были легкими. После учета нескольких переменных, включая возраст, этническую принадлежность, медицинскую специальность и образ жизни (курение, физическая активность), выяснилось, что у тех добровольцев, что придерживались растительной или пескетарианской диеты, вероятность тяжелой инфекции понижалась на 73 и 59 процентов соответственно.

Растительная пища богата питательными веществами, особенно фитохимическими (полифенолы, каротиноиды), витаминами и минералами, которые важны для здоровой иммунной системы.

Морепродукты являются важными источниками витамина D и омега-3 жирных кислот, которые спасают ткани и органы от воспаления.

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