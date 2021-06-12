Выпускники военной школы Алматы получили аттестаты о среднем образовании

Ежегодно выпускники "Жас улан" поступают в военные вузы, достойно проходят военную службу.

В Алматы выпускникам республиканской военной школы "Жас улан" имени Бауыржана Момышулы в торжественной обстановке вручили аттестаты о среднем образовании. В этом году школу окончили 233 улана, сообщает zakon.kz.

Это один из самых многочисленных выпусков в истории школы.

Учащиеся исполнили патриотические песни из репертура современных казахстанских исполнителей. Учителям школы были вручены благодарственные грамоты.

Один из классных руководителей, учитель математики Узипа Рустемова отметила, что очень гордится своими выпускниками и не сомневается, что это будущие офицеры, и они еще не раз будут радовать своих родителей и руководство школы своими достижениями.

Отметим, что школа является учебным заведением, реализующим программу среднего общего образования с углубленным изучением государственного, иностранных языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовкой.

Ежегодно выпускники "Жас улан" поступают в военные вузы, достойно проходят военную службу.

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