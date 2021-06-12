Казахстан получил две олимпийские лицензии в тяжелой атлетике

На данный момент в активе команды Казахстана 69 лицензий в 26 видах спорта.

Опубликован список спортсменов, прошедших квалификацию на Олимпийские игры в Токио-2020, сообщает zakon.kz.

Список опубликован на сайте Международной федерации тяжелой атлетики IWF, передает Olympic.kz.

Казахстан представят тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло в весовой категории до 55 кг среди женщин, и Игорь Сон в весовой категории до 61 кг среди мужчин. По итогам выступлений в квалификационный период Зульфия Чиншанло занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, набрав 3628,3941 очков.

Игорь Сон расположился на девятом месте, набрав 3015,0319 очков. Казахстанский штангист отобрался на Игры по континентальной квоте.

Согласно решению международной федерации тяжелой атлетики, страны, которые нарушили антидопинговые правила более 20 раз с 2008 по 2020 год, смогут отправить не более двух спортсменов (одну женщину и одного мужчину) на Олимпиаду в Токио в этом виде спорта.

На данный момент в активе команды Казахстана 69 лицензий в 26 видах спорта.

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