"Demalys Promenade": Новое пешеходное пространство открылось в столице Казахстана

По новой площадке прогулялся аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Для жителей правобережья города Нур-Султана городские власти сделали прекрасный подарок на все лето - организовали новое общественное пространство для пешеходных прогулок. Пешеходной улицей выходного дня - "Demalys Promenade" - стал отрезок ул. Азербайджана Мамбетова, расположенный между ул. Кенесары и ул. Абая, передает корреспондент zakon.kz.

Арки в средневековом стиле, брусчатка, стилизованные под юрты палатки, яркие скамейки и урны - все это теперь радует глаз и дарит хорошее настроение жителям и гостям столицы. В выходные дни на пространстве "Demalys Promenade" планируют проводить множество различных мероприятий, начиная от концертов "Астана опера" и заканчивая ярмарками умельцев hand made.

По новой площадке прогулялся аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов. Он появился аккурат в полдень. Сначала градоначальник остановился у летнего читального зала. В нем можно почитать тут же книги или взять домой. Потом прошелся к художникам с картинами. Затем решил "зайти в гости" в студию выездного радио "QairlyTancy" Orda 103.2 FM, где и рассказал о необходимости создания пешеходного пространства. По его словам, основной принцип, которым руководствовались при разработке этой зоны был "город для людей". Для этого был принят мастер-план "Нур-Султан - комфортный город". Одно из главных его направлений - открытие мест для прогулок, занятий спортом и искусством. Всего в этом году будет создано и благоустроено 150 дворов, 40 общественных пространств.

Город должен быть комфортным в первую очередь для людей. Мы каждый год увеличиваем количество общественных пространств. Например, те же подмостовые пространства. Очень много сейчас молодежи занимается спортом, йогой. Увеличиваем озеленение. Чтобы улучшить экологию высаживаем деревья. Один из проектов - "Demalys Promenade". Алтай Кульгинов

Пешеходное пространство в будущем планируют соединить со стороны улицы Ж. Омарова с расположенным между двумя театрами - "Жастар" и Театр юных зрителей (ТЮЗ) - Театральным бульваром. А со стороны ул. Кенесары - доведут до набережной р. Есиль и в Центральный парк. Это целая концепция пешеходного района. Аким уверен, что новая зона на правобережье придется по душе астанчанам и развеет стереотип, что в городе все делается для левого берега.

В пространстве, простирающемся примерно на километр, предусмотрены различного рода мероприятия и шоу: фестивали, выступления театров, Столичного цирка, концерты творческих коллективов как взрослых, так и детских. Свое место также обретут рукодельницы, любители чтения и рисования, ярмарочная площадка. Не обойдут стороной любителей физкультуры - это станет любимым местом для тренировок по таким видам спорта, как каратэ киокушинкай, муай тай, художественная гимнастика, йога и других видов развлечений. Люди могут не только гулять, дышать свежим воздухом, но и проводить время с пользой. Особенно здесь будет интересно для старшего поколения и детей. По крайней мере у столичного акимата программа расписана на все лето. "Demalys Promenade" будет работать только в выходные и праздничные дни. Только в эти дни будут организованы концерты и предусмотрена развлекательная программа.

В свою очередь особую важность проекта подчеркнул глава Центра урбанистики Елнар Базыкен. Она состоит в безбарьерном доступе пространства для маломобильных граждан.

Раньше здесь была проезжая часть из асфальта. Мы его заменили на брусчатку. Выровняли все в один безбарьерный уровень. Сегодня у нас маломобильных граждан более 30%. Для удобства перемещения всех граждан столицы мы создали один безбарьерный уровень, - указал он.

Как рассказал аким района Сарыарка Есет Байкен, руководство города выбрало этот отрезок улицы А. Мамбетова для "Demalys Promenade" не случайно. Здесь находится старинное здание с более чем столетней историей, охраняемое государством "Дом П. Г. Моисеева, "Библиотека Абая", а также дома, где жили люди старшего поколения, внесшие вклад в процветание страны. Основной целью размещения пешеходного пространства в этой части города - это реновация исторической части столицы, с другой стороны.

Все мероприятия, проходящие на пространстве "Demalys Promenade", будут проводить с соблюдением санитарных требований.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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