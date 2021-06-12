Останки акмолинских бойцов захоронят на родине спустя 79 лет

Торжественное мероприятие по данному поводу провели в Кокшетау.

Сегодня на Мемориале Славы в Кокшетау состоялась памятная акция "Ерлікке тағзым", посвященная возданию воинских почестей участникам Великой Отечественной войны Камену Жуманову, Толеубаю Жумабекову и неизвестному бойцу, передает zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, представители посольства Российской Федерации, общественного объединения "Атамның аманаты", а также родственники погибших бойцов.

В приветственном слове руководитель региона поблагодарил поисковую группу, отметив важность и значимость данных акций для подрастающего поколения.

Мы многое сейчас делаем для того, чтобы сохранить в памяти нового поколения примеры ратного подвига наших дедов и отцов, отстоявших Отечество от фашизма. Из 90 тыс. акмолинцев вернулись с войны более 37 тыс. Мы гордимся, что среди более 500 героев казахстанцев значатся имена наших земляков, среди которых – Акан Курманов, Александр Герман, Николай Сергиенко и другие. Ермек Маржикпаев

К слову, за четыре года поисковиками отряда "Поколение" города Степногорск и "Көкше-іздеу" найдены останки и установлены места захоронений порядка 200 участников Великой Отечественной войны.

Останки уроженцев Акмолинской области Камена Жуманова и Толеубая Жумабекова, призванных 21 февраля 1942 года Коргалжынским районным военным комиссариатом и погибших в один день после разрыва вражеского снаряда, найдены в апреле текущего года поисковым отрядом "Пионер" города Москвы в районе города Ржев Тверской области. Останки третьего бойца не удалось идентифицировать.

После митинга останки солдата отправили для перезахоронения на родной земле в Коргалжынский район.

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