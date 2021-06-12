Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сильный дождь, град и ветер. Прогноз погоды на 13 июня

Фото: pixabay.com 12 июня 2021, 16:23

В 11 областях Казахстана сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды на 13 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Северные и центральные регионы РК по-прежнему будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, в горных районах Жамбылской области - сильный дождь. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на западе страны - град. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами - гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами - гроза, град, днем ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской и Атырауской областях местами - гроза.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как питаться, когда у тебя эти дни
Туристы столкнулись с дефицитом проездных билетов на Алаколь