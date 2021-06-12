Браконьеры жестоко избили егерей арматурой на Шардаринском водохранилище

Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками.

В Туркестанской области браконьеры оказали жестокое сопротивление инспекторам, которые заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище, передает zakon.kz.

Как сообщает otyrar.kz, мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование егерей прекратить незаконный промысел браконьеры устроили беспредел.

Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством. После все три лодки с подозреваемыми скрылись с места преступления. Пострадавшие вызвали полицию, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из егерей получил травму головы и был госпитализирован.

Подозреваемых разыскивают правоохранители и сотрудники природоохранного ведомства.

Досудебное расследование проводится по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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