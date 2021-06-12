Врач предупредил о вреде супов

Специалист напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения.

Врач рассказал о пользе и вреде супов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил врач и телеведущий Александр Мясников, первые блюда во многом полезны для здоровья. Специалист напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее, как медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли.

Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп, - пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.

Также Мясников подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

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