В Шымкенте и 11 регионах объявлено штормовое предупреждение

Приложение zakon.kz
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Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу и пыльную бурю.
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и 11 областях страны, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, местами - пыльная буря, ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.
Ночью в Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер восточный, юго-восточный, днем местами 18 м/с. В Актобе - ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15 м/с.
Днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.
В Карагандинской области - ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.
Днем в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.
Днем в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. 13-15 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. 13-15 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе 13-15 июня - ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
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