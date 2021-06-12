Жестокое избиение егерей арматурой: браконьеров задержали

Полицейские задержали шестерых жителей Махтаральского района.

Полицейские Туркестанской области задержали шестерых браконьеров, скрывшихся после оказания сопротивления егерям на Шардаринском водохранилище, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из Жетысайской районной больницы, что к ним доставили мужчину с телесными травмами. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайской полиции.

Установлено, что один из сотрудников частной егерской службы получил телесные повреждения в результате задержания браконьеров, занимавшихся добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР соседнего Шардаринского РОП, где происходили события. В течение двух суток оперативная группа районной полиции провела все необходимые мероприятия по установлению личностей браконьеров. В результате по подозрению в причастности к оказанию сопротивления егерям в 120 км в соседнем Махтаральском районе полицейские задержали шестерых местных жителей. пресс-служба ДП Туркестанской области

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

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