Названы самые опасные для мозга продукты

Согласно многочисленным исследованиям, достаточно отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития слабоумия.

Специалисты из Университета Южной Австралии назвали самые опасные для мозга продукты, передает zakon.kz.

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Возникновение болезни Альцгеймера, как пишет "Профиль", напрямую зависит от питания. Согласно многочисленным исследованиям, достаточно отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития слабоумия.

Специалисты рекомендуют исключить из рациона продукты с высокой степенью переработки (выпечку, сладости и газированные напитки). По их словам, эти продукты могут провоцировать воспалительные процессы в мозге и повреждения нейронов. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать закупоривание артерий.

Ученые считают, что опасность представляет острая пища (перец чили и халапеньо). В частности, специалисты указывают на содержащийся в них капсаицин, который отрицательно влияет на память и мыслительную активность.

Также в список нежелательных продуктов попали жареная пища и фастфуд. Они, по словам ученых, насыщены трансжирами, которые негативно влияют на работоспособность мозга.

Вместе с тем, как отметили специалисты, большую угрозу для нормальной работы мозга несут консерванты, соли и насыщенные жирные кислоты - они содержатся в колбасе, мясных изделиях и сыре. Также они, по словам ученых, провоцируют воспалительные процессы и вредят кровеносным сосудам.

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