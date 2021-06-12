Появились подробности о найденном туристе в горах Туркестанской области

По предварительным данным, тело принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения.

В МЧС РК поделились подробностями о найденном туристе в горах Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Ранее стало известно, что 12 июня в горах Туркестанской области найдено еще одно тело.

По предварительным данным, тело принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения. Тело сына распознал его отец. пресс-служба МЧС РК

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