Игра возобновится 13 июня в 00:30 по времени Нур-Султана.

Названа дата перенесенного матча Дания-Финляндия на Евро-2020, передает zakon.kz.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Матч ТВ.

Матч Дания – Финляндия официально перенесли. Игра возобновится завтра в 12:00 (13 июня в 15:00 по времени Нур-Султана - прим. ред.) - говорится в сообщении.

Обновление в 00:15

УЕФА согласилась по просьбе игроков обеих команд возобновить матч между Данией и Финляндией 13 июня в 00:30 по времени Нур-Султана.

Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, за которым последует второй тайм, - говорится в сообщении.

Также УЕФА сообщила, что Кристиан Эриксен сейчас находится в больнице, его состояние стабильное.

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