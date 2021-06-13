Приостановленный матч Дания-Финляндия завершился победой финнов

Счет 1:0.

Приостановленный в конце первого тайма из-за травмы датчанина Кристиана Эриксена матч Дания-Финляндия возобновили в 00:30 по времени Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

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Первый матч Группы В чемпионата Европы-2020 между Данией и Финляндией завершился победой финнов.

Счет 1:0.

Автором единственного гола, забитого на 59-ой минуте, стал Йоэль Похьянпало.

С тремя очками сборная Финляндии возглавила Группу В Евро-2020.

В воскресенье, 13 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Англия – Хорватия (группа D) и Австрия – Северная Македония (группа С). Ночью 14 июня состоится матч Нидерланды – Украина (группа С).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия – Хорватия: победа Англии - 1.66, победа Хорватии - 6.3, ничья - 3.8.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Австрия – Северная Македония: победа Австрии - 1.85, победа Северной Македонии - 5.3, ничья - 3.4.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Нидерланды – Украина: победа Нидерландов - 1.61, победа Украины - 6.8, ничья - 3.9.

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