Бельгия всухую обыграла Россию на Евро-2020

Счет 3:0.

Во втором матче Группы В чемпионата Европы-2020 встретились сборные Бельгии и России, сообщает zakon.kz.

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Первый тайм матча Россия-Бельгия проходил с преимуществом команды номер один рейтинга УЕФА.

Счет встречи был открыт на 10-ой минуте нападающим итальянского клуба "Интернационале" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. 1:0 в пользу бельгийцев.

Автором второго гола в ворота сборной России стал защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Тома Менье, который забил на 34-ой минуте.

Не включая максимальные скорости, бельгийцы играли на классе.

Превосходство объясняется лучшей техникой и тактикой. Это сильнее всего сказывается, когда игра проходит в среднем темпе. Россияне старались, но одним желанием класс не превзойти. Когда бельгийцы включали скорости, а это происходило не часто, россияне просто не успевали.

А вот и пример. Полузащитник клуба "Атлетико Мадрид" и сборной Бельгии Янник Карраско на левом фланге обводит двоих защитников и практически свободно бьет по воротам из сложного положения.

В первом тайме счёт не изменился.

Одной из ключевых ошибок главного тренера сборной России Станислава Черчесова стала игра в два центральных защитника с первых минут матча.

Риск не оправдался.

Единственное реальное усиление в первом тайме - Черчесов вместо травмированного защитника выпустил Дениса Черышева.

Во втором тайме бельгийцы начали играть по счету, в достаточно экономном режиме. Ждали ошибок россиян.

Весь тайм прошел по принципу одни уже ничего не хотят, другие - не могут. Бельгийцы с наименьшими потерями хотели довести игру до победы. А на 88-ой минуте Ромелу Лукаку сделал рывок, спокойно обошел защитника клуба ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева и забил третий мяч в ворота Антона Шунина. Как на тренировке.

Игра закончилась со счетом 3:0 - это разгром!

После первого тура в Группе В на первом месте Бельгия по разнице мячей, на втором - Финляндия (у обеих команд по три очка). На третьем месте Дания, на четвертом - Россия (очков нет, но по финны выше, потому что пропустили меньше).

В воскресенье, 13 июня, на Евро-2020 состоятся две игры: Англия – Хорватия (группа D) и Австрия – Северная Македония (группа С). Ночью 14 июня состоится матч Нидерланды – Украина (группа С).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия – Хорватия: победа Англии - 1.63, победа Хорватии - 6.7, ничья - 3.8.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Австрия – Северная Македония: победа Австрии - 1.83, победа Северной Македонии - 5.4, ничья - 3.4.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Нидерланды – Украина: победа Нидерландов - 1.61, победа Украины - 6.8, ничья - 3.9.

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