Женская сборная Казахстана по футболу уступила сборной Армении

15 июня состоится вторая товарищеская игра между этими командами.

Женская сборная Казахстана проиграла команде Армении в товарищеском матче – 1:2, сообщает zakon.kz.

Игра проходила на выезде – в Ереване, передает KazFootball.kz.

Голы: Марал Артин 27, Армине Хачатрян 56 – Бегаим Киргизбаева 72

15 июня состоится вторая товарищеская игра между командами, после чего сборная Казахстана вернется домой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!