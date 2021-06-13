Женская сборная Казахстана по футболу уступила сборной Армении

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15 июня состоится вторая товарищеская игра между этими командами.
Женская сборная Казахстана проиграла команде Армении в товарищеском матче – 1:2, сообщает zakon.kz.
Игра проходила на выезде – в Ереване, передает KazFootball.kz.
Голы: Марал Артин 27, Армине Хачатрян 56 – Бегаим Киргизбаева 72
15 июня состоится вторая товарищеская игра между командами, после чего сборная Казахстана вернется домой.
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