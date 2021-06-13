Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе утечку из лаборатории, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга, передает Independent.

Гебрейесус напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.

Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

Участники саммита G7 в Великобритании выразили кардинально разные точки зрения на курс в отношении Китая. По данным СМИ, президент США Джо Байден призвал других лидеров подвергать публичной критике антидемократические методы Китая, "подчеркнув необходимость действий".

Солидарность с позицией американского лидера выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители Евросоюза отметили необходимость выделить сферы сотрудничества с Китаем.

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