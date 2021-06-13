Каратист Нурканат Ажиканов взял "золото" и завоевал лицензию на Олимпиаду

Ажиканов завоевал золото в весовой категории до 75 килограммов

Представитель казахстанской команды по каратэ Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию, сообщает zakon.kz.

Квалификационный турнир проходит в Париже, передает Olympic.kz.

Ажиканов завоевал золото в весовой категории до 75 килограммов

Также он стал обладателем квоты на участие в Олимпийских играх в Токио.

В активе команды Казахстана по каратэ уже три лицензии. Ранее на Игры квалифицировались Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай. Всего на данный момент в активе #teamkz 70 квот в 26 видах спорта. Каратэ впервые будет представлено в олимпийской программе. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 6 по 8 августа.

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