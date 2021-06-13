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COVID-19 в Казахстане: 1058 новых случаев заражения за сутки

Фото: oreanda.ru 13 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 257,
  • в городе Алматы – 111,
  • в городе Шымкенте – 30,
  • в Акмолинской области – 45,
  • в Актюбинской области – 17,
  • в Алматинской области – 46,
  • в Атырауской области – 48,
  • в ВКО – 87,
  • в Жамбылской области – 20,
  • в ЗКО – 82
  • в Карагандинской области – 171,
  • в Костанайской области – 34,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангистауской области – 25,
  • в Павлодарской области – 44,
  • в СКО – 16,
  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 374 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 348,
  • в городе Алматы - 230,
  • в городе Шымкенте - 161,
  • в Акмолинской области - 44,
  • в Актюбинской области - 3,
  • в Алматинской области - 43,
  • в Атырауской области - 134,
  • в ВКО - 62,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 31,
  • в Карагандинской области - 180,
  • в Костанайской области - 9,
  • в Кызылординской области – 12,
  • в Мангыстауской области - 26,
  • в Павлодарской области - 23,
  • в СКО - 54,
  • в Туркестанской области - 14.

Всего в стране выздоровело 376 831 человек от COVID-19.

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