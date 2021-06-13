COVID-19 в Казахстане: 1058 новых случаев заражения за сутки

Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 257,

в городе Алматы – 111,

в городе Шымкенте – 30,

в Акмолинской области – 45,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 46,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 82

в Карагандинской области – 171,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 374 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 348,

в городе Алматы - 230,

в городе Шымкенте - 161,

в Акмолинской области - 44,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 43,

в Атырауской области - 134,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 31,

в Карагандинской области - 180,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области – 12,

в Мангыстауской области - 26,

в Павлодарской области - 23,

в СКО - 54,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране выздоровело 376 831 человек от COVID-19.

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