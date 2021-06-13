COVID-19 в Казахстане: 1058 новых случаев заражения за сутки

Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 257,
- в городе Алматы – 111,
- в городе Шымкенте – 30,
- в Акмолинской области – 45,
- в Актюбинской области – 17,
- в Алматинской области – 46,
- в Атырауской области – 48,
- в ВКО – 87,
- в Жамбылской области – 20,
- в ЗКО – 82
- в Карагандинской области – 171,
- в Костанайской области – 34,
- в Кызылординской области – 11,
- в Мангистауской области – 25,
- в Павлодарской области – 44,
- в СКО – 16,
- в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 401 272 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 374 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане - 348,
- в городе Алматы - 230,
- в городе Шымкенте - 161,
- в Акмолинской области - 44,
- в Актюбинской области - 3,
- в Алматинской области - 43,
- в Атырауской области - 134,
- в ВКО - 62,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 31,
- в Карагандинской области - 180,
- в Костанайской области - 9,
- в Кызылординской области – 12,
- в Мангыстауской области - 26,
- в Павлодарской области - 23,
- в СКО - 54,
- в Туркестанской области - 14.
Всего в стране выздоровело 376 831 человек от COVID-19.
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