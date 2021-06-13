Землетрясение произошло в 366 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 366 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая.

13 июня в 3:11 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 366 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 44.88° с.ш. 80.85° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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